Эпидемиолог оценила ситуацию с коронавирусом в России как контролируемую

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова оценила ситуацию с коронавирусом в России как контролируемую. Об этом пишут "РИА Новости".
По словам Руженцовой, в России могут ввести новые ограничения, если количество случаев будет серьёзно увеличиваться. Она заявила, что следует обращать внимание на количество свободных коек в больницах для заражённых COVID-19. По словам эпидемиолога, если оно начнёт составлять менее 30%, то придётся принимать меры по сокращению социальных контактов.
Руженцова считает, что повышенная заполняемость больниц — результат прироста количества заразившихся коронавирусом, который начался две недели назад.
А с другой стороны, летальность еще может быть связана с дополнительными инфекциями.
Татьяна Руженцова, Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Она добавила, что в сентябре из-за похолодания традиционно распространяются различные респираторные инфекции.
Ранее Роспотребнадзор напомнил о пользе осенних ягод.
Фото: pixabay.com
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