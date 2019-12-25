Роспотребнадзор напомнил о пользе осенних ягод

Помимо ягод специалисты советуют не забывать про лимон, мед, лук, чеснок и тыкву в осенний период.

Какие осенние ягоды принесут не только удовольствие, но и пользу для иммунитета, рассказали специалисты Роспотребнадзора Московской области.

Клюква – кладезь витаминов, она содержит витамины С, РР, К, В1, В2, микро- и макроэлементы, флавоноиды, сахара и органические кислоты. Эту ягоду можно хранить в любом виде без потери её свойств. Клюкву нужно обязательно есть для профилактики простудных заболеваний, в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения. Людям с язвами и гастритами к клюкве нужно отнестись с осторожностью.

Брусника содержит пектин, каротин, витамины А, С, Е, калий, кальций, магний, марганец, железо и фосфор, глюкозу, сахарозу и фруктозу. Рекомендации и противопоказания такие же, как у клюквы. Также бруснику не стоит есть гипотоникам, так как ягода снижает артериальное давление.

Облепиха содержит в себе В1, В2, РР, К, Р и Е, каротин, бор, железо, марганец, серотонин. Употреблять ягоду не стоит при болезнях печени, ЖКТ, желчного пузыря и поджелудочной.

Помимо ягод специалисты советуют не забывать про лимон, мед, лук, чеснок и тыкву. В межсезонье нужно особенно тщательно следить за сбалансированностью питания, употреблять овощи, фрукты, молочную и кисломолочную продукцию, контролировать потребление жирной пищи. Также нужно не забывать про физическую активность.

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