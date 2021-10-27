В правительстве РФ рассказали о программе помощи занятости молодежи

Программа позволит ежегодно охватывать прямыми мерами 380 тысяч человек и около пяти миллионов - косвенными.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что программа помощи занятости молодежи позволит каждый год охватывать прямыми мерами 380 тысяч человек и порядка пяти миллионов - косвенными. Об этом она сказала в рамках форума "Будущее сферы труда в России".

По словам Голиковой, данная программа разработана до 2030 года. В настоящее время она находится в высокой степени готовности, подчеркнула зампредседателя российского правительства.

Среди основных направлений программы Голикова назвала карьерные стратегии в соответствии с личностными способностями и потребностями рынка, соответствие получаемого образования требованиям работодателей и другие.

Напомним, летом текущего года Голикова заявила, что пандемия COVID-19 указала на проблему безработицы среди российской молодежи. По ее словам, из-за отсутствия должного образования гражданам становится все труднее найти работу, вследствие чего они вынуждены заниматься деятельностью, которая не требует каких-либо квалификационных навыков, или жить на минимальное пособие по безработице.

Ранее Голикова заявила, что в России после нерабочих дней необходимо расширять применение QR-кодов.

Видео: Форум "Будущее сферы труда в России"