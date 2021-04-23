Голикова рассказала, сколько семей улучшили условия благодаря маткапиталу

Вопрос жилья остается на лидирующей позиции в социологических опросах молодых семей и семей с детьми.

Почти десять миллионов российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря продлению программы материнского капитала. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.Чиновница из федерального правительства указала, что ри рождении третьего и последующих детей родителям предоставляется выплата 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. мерой поддержки воспользовались более 880 тысяч семей. Этой мерой социальной поддержки в стране уже воспользовались свыше 880 тысяч семей. В восьми регионах Дальнего Востока выплата увеличена до одного миллиона рублей, ее получили почти четыре тысячи местный многодетных семей.

Вице-премьер России считает, что недостаточная доступность жилья для семей с детьми является серьезным препятствием для рождения ребенка. Чиновница пояснила, что улучшение демографической ситуации, как и поддержка многодетности, остаются абсолютными приоритетами для государства. В связи с этим недостаточная доступность жилья для молодых семей и семей с детьми, недостаточная развитость инфраструктуры, ее неприспособленность к потребностям семей с детьми становится серьезным препятствием. Кроме программы "Семейная ипотека" действуют программы "Молодая семья", "Сельская ипотека", "Дальневосточная или Арктическая ипотека".

