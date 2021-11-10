Вице-премьер РФ назвала число занятых койкомест зараженными коронавирусом граждан.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ситуации с заполняемостью инфекционных коек. Информацией чиновница поделилась с членами правительственного заседания при участии президента Владимира Путина. Спикер уточнила, что в настоящее время для пациентов развернуто свыше 300 тысяч койкомест. На текущий момент занято уже более 82%.

Развернуто 301,5 тыс. ковидных коек, из которых подачей кислорода оснащена 201 тысяча коек. У 41 региона занятость коек сегодня составляет выше среднероссийского показателя, но многие регионы осознанно держат и резерв коек, и страхуются. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 1 января 2024 года.

Фото и видео: kremlin.ru