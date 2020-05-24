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Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 1 января 2024 года
Сегодня, 16:31
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Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 1 января 2024 года

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Данный запрет распространяется в том числе на спортивные организации для несовершеннолетних.

Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года действие санитарных правил для образовательных учреждений на фоне коронавируса. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте правовой информации.

Запрет распространяется на школы, спортивные организации и специализированные учреждения для несовершеннолетних. Исключением являются вузы и колледжи, а также организации допобразования и досуговые организации.

Кроме того. предусматривается регулярная уборка и проветривание помещений в школах и детсадах, измерение температуры у детей и сотрудников и изоляция групп детей друг от друга. Данные меры должны сдержать распространение коронавируса.

Ранее Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в 10 регионах. 

Фото: pexels 

Теги: запрет на массовые мероприятия в школах, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Лента новостей,

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