Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 1 января 2024 года

Данный запрет распространяется в том числе на спортивные организации для несовершеннолетних.

Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года действие санитарных правил для образовательных учреждений на фоне коронавируса. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте правовой информации.

Запрет распространяется на школы, спортивные организации и специализированные учреждения для несовершеннолетних. Исключением являются вузы и колледжи, а также организации допобразования и досуговые организации.

Кроме того. предусматривается регулярная уборка и проветривание помещений в школах и детсадах, измерение температуры у детей и сотрудников и изоляция групп детей друг от друга. Данные меры должны сдержать распространение коронавируса.

Ранее Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась в 10 регионах.

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