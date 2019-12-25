Устойчивая тенденция роста заболеваемости по всей стране - от 16 до 18%.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в Москве и Подмосковье. По её словам, В России наблюдается устойчивая тенденция по росту числа новых заболевших COVID-19. Заявление она сделала на оперативном совещании по санитарно-эпидемической обстановке.

Голикова доложила, что больше всего новых заразившихся коронавирусом фиксируют в Москве и Московской области — на столицу приходится 72,3% новых заражений, на остальные регионы 27,7%.

Устойчивая тенденция роста заболеваемости по всей стране - от 16 до 18%. По данным на 12 апреля, он составляет 16,2% по России, по Москве — 13,3%. По Московской области — 36,4%.

После Москвы и Подмосковья в лидерах по заражениям Коми, Мурманская область и Санкт-Петербург. Голикова отметила, что на 100 тысяч россиян приходится 12,5 заболевших коронавирусной инфекцией. Также она добавила, что регионы отстают от Москвы по темпам роста на три недели.

Ранее мы сообщали, что Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России.