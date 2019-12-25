Оказывается, у России был резерв по снижению смертности.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о причинах сохранения смертности в России на уровне 2019 года. Её слова передаёт ТАСС.

По её словам, сохранения уровня смертности за пять первых месяцев 2020 года на уровне 2019 удалось добиться благодаря накопленному резерву по снижению данного показателя.

У России был резерв по снижению смертности, который мы использовали и который мы накопили. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она отметила, что он был накоплен, чтобы во время пандемии Россия не пошла по драматическому сценарию.

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