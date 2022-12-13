Вице-премьер РФ оценила процесс предоставления жителям социальных выплат.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о назначении пенсий в новых регионах: Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Информацией чиновница поделилась по завершению правительственного совещания, в котором участие принимал глава государства Владимир Путин. Она объяснила, что эти выплаты будут назначаться в соответствии с законодательством страны, а проекты будут внесены в на рассмотрение в Государственную Думу.

После принятия новых законов… пенсии будут назначаться, исходя из требований российского законодательства в соответствии с имеющимися данными по заработку и стажу. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Эксперт напомнила о том, что в том случае, если у граждан не будет возможности подтвердить свой заработок и профессиональный стаж, то они смогут обратиться за помощью в межведомственные комиссии, сформированными местными властями. Данные структуры призваны помочь гражданам с подтверждением стажа и получением пенсии.

Жители новых регионов подали 2 059 заявлений на единое пособие.

Фото и видео: Правительство России