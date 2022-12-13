Татьяна Голикова сообщила о работе Соцфонда на присоединенных территориях.

Жители новых регионов подали 2 059 заявлений на единое пособие, которое государство выплачивает семьям с детьми беременным.Соответствующей информацией с журналистами поделилась российский вице-премьер страны Татьяна Голикова, выступая по завершению правительственного совещания, проводимого при участии главы государства Владимира Путина.

С 1 января 2023 года в РФ введено единое пособие, которое выплачивается беременным женщинам и семьям, воспитывающим детей. Новые регионы - не исключение, у них также вводится. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница пояснила, что единственным отличием в Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках, будет то, что не все услуги могут предоставляться в электронном виде. Это связано с неготовностью местных цифровых систем. Голикова пояснила, что жители этих регионов смогут подать заявление в бумажном виде в Социальный фонд.

С 1 января в новых регионах действует такой же МРОТ, как и по всей стране.

Фото и видео: Правительство России