С 1 января в новых регионах действует такой же МРОТ, как и по всей стране

Татьяна Голикова оценила уровень зарплат на новых территориях страны.

Татьяна Голикова рассказала о размере МРОТ в новых регионах России. Российский вице-премьер страны пояснила на оперативном совещании с членами правительства и главой государства Владимиром Путиным, что в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, размер минимального размера оплаты труда составит такой же уровень, как и на остальных территориях страны. Она пояснила коллегам, что в новых субъектах страны не должно быть сотрудников бюджетной сферы, у которых заработная плата останется ниже существующего в РФ МРОТ.

С 1 января 2023 года на территориях новых регионов будет действовать такой же минимальный размер оплаты труда, как и установлен на территории РФ в старых границах, то есть 16 242 рубля. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По ее словам, на территориях новых регионов не должно быть сотрудников бюджетной сферы с зарплатой ниже МРОТ.

Голикова: в Соцфонд поступило более 850 тыс. заявлений на единое пособие.

Фото: Правительство Россиии