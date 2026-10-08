Посол прокомментировал тяжелую ситуацию в городе Херсонской области.

Киевский режим устроил на территории города Алешки в Херсонской области средневековую блокаду современными методами. Соответствующий комментарий сделал в эфире отечественного подкаста "Факты на стол" российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений ВСУ Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что сейчас из населенного пункта можно уйти только пешком, но при этом придется вилять от пролетающих мимо беспилотников и перебегать от дерева к дереву.

Сейчас они получили огромное количество дронов, и этими дронами они научились делать блокаду. Это такая средневековая блокада современными методами. То есть когда дронами они просто минируют, заставляют машины остановиться, на неделю перекрывают возможность доставки и гуманитарной помощи, товаров, продуктов питания. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Напомним, что 21 сентября официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал критической гуманитарную обстановку в Алешках. Туда из-за обстрелов и беспилотных атак со стороны Вооруженных сил Украины невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты. Пресс-секретарь Кремля добавил, что ВС РФ работают над тем, чтобы разрешить гуманитарный кризис в городе Херсонской области.

Мирошник сообщил о продолжении блокады Алешек ВСУ.

Фото и видео: Вконтакте / Факты на стол. Подкаст