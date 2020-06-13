Голикова рассказала, когда в России начнется промышленное производство вакцины от COVID-19

Российскую вакцину разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Промышленное производство вакцины от коронавируса по плану начнется в сентябре 2020 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Клинические испытания антивируса будут проходить на протяжении лета. В августе начнется период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации.

ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора также может осенью запустить производство своей вакцины, в центре всего на несколько недель отстают от НИЦЭМ Гамалеи.

Ранее вакцина НИЦЭМ уже была неофициально испытана на добровольцах-ученых.

Видео: duma.gov.ru