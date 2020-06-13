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Голикова рассказала, когда в России начнется промышленное производство вакцины от COVID-19

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Российскую вакцину разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Промышленное производство вакцины от коронавируса по плану начнется в сентябре 2020 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Клинические испытания антивируса будут проходить на протяжении лета. В августе начнется период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации. 

ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора также может осенью запустить производство своей вакцины, в центре всего на несколько недель отстают от НИЦЭМ Гамалеи.

Ранее вакцина НИЦЭМ уже была неофициально испытана на добровольцах-ученых

Видео: duma.gov.ru

Теги: вакцина, голикова, коронавирус
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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