Голикова рассказала, когда в России начнется промышленное производство вакцины от COVID-19

Промышленное производство вакцины от коронавируса по плану начнется в сентябре 2020 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Клинические испытания антивируса будут проходить на протяжении лета. В августе начнется период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации.
ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора также может осенью запустить производство своей вакцины, в центре всего на несколько недель отстают от НИЦЭМ Гамалеи.
Ранее вакцина НИЦЭМ уже была неофициально испытана на добровольцах-ученых.
Видео: duma.gov.ru
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