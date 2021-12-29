Голикова: правительство отрабатывает дополнительные меры по борьбе с ковидом

Перечень мер будет готов к концу текущей недели.

В России разрабатывают меры на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира путина с членами кабмина.

По ее словам, перечень мер будет готов к концу текущей недели. Их планируют ввести в действие только в случае "неблагоприятного сценария", подчеркнула Голикова.

Мы отрабатываем дополнительные мероприятия реагирования, срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения того, что, возможно, если неблагоприятный сценарий подтвердится, нам необходимо будет реализовывать. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Зампредседателя российского правительства отметила, что в ближайшее время возможен рост заболеваемости COVID-19, и система здравоохранения обязана быть готова принять этот удар.

Ранее Голикова назвала данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России "не совсем реалистичными".

Видео: kremlin.ru