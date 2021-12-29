Голикова назвала данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России "не совсем реалистичными"

Низкие показатели могут быть связаны с проведением меньшего количества тестов на ковид.

Поступающие данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России нельзя в полной мере назвать реалистичными. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Итоги первой недели текущего года показали, что уровень заболеваемости в стране составил около 76 случаев на 100 тысяч населения, что на более чем 19 процентов ниже по сравнению с последней неделей прошлого года. Голикова считает, что такие показатели могут быть связаны с проведением меньшего количества тестов на коронавирус.

На первой неделе уровень тестирования составил 239 на 100 тысяч населения, снижение уровня тестирования допущено в 66 субъектах РФ. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она отметила, что нормативный уровень, установленный Роспотребнадзором, составляет 300 на 100 тысяч человек. Голикова добавила, в скором времени в регионы страны дополнительно поставят три миллиона тест-систем на коронавирус.

Ранее Голикова заявила о снижении уровня коллективного иммунитета в 12 субъектах РФ.

Видео: kremlin.ru