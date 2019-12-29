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Голикова пообещала ускорить разработку вакцины против коронавируса

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Её готовят в федеральном научном центре "Вектор"

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала ускорить разработку вакцины против коронавируса. Об этом она сказала на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.

По её словам вакцину сейчас разрабатывают в федеральном научном центре "Вектор". Он находится в Новосибирской области.

- У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины, - сказала Голиков.

Она отметила, что специалиста центра стараются как можно быстрее ускорить разработку препарата.

Ранее Путину доложили в ФСБ, что вброс фейков о коронавирусе идёт из заграницы.

Теги: голикова, коронавирус, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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