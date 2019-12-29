Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала ускорить разработку вакцины против коронавируса. Об этом она сказала на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
По её словам вакцину сейчас разрабатывают в федеральном научном центре "Вектор". Он находится в Новосибирской области.
- У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины, - сказала Голиков.
Она отметила, что специалиста центра стараются как можно быстрее ускорить разработку препарата.
Ранее Путину доложили в ФСБ, что вброс фейков о коронавирусе идёт из заграницы.
Обсуждение ( 0 )