Её готовят в федеральном научном центре "Вектор"

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала ускорить разработку вакцины против коронавируса. Об этом она сказала на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.

По её словам вакцину сейчас разрабатывают в федеральном научном центре "Вектор". Он находится в Новосибирской области.

- У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины, - сказала Голиков.

Она отметила, что специалиста центра стараются как можно быстрее ускорить разработку препарата.

Ранее Путину доложили в ФСБ, что вброс фейков о коронавирусе идёт из заграницы.