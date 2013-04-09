Голикова: около 30% граждан вышли из бедности за счет соцконтракта в 2022 году

Около 30% граждан вышли из бедности за счет соцконтракта в 2022 году. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы.
По ее словам, в прошлом году соцконтракт "охватил" почти 876 тысяч граждан. Голикова добавила, что более 70% граждан увеличили свой доход. Кроме того, численность детей, проживающих в малоимущих домохозяйствах, по сравнению с 2021 годом сократилось на 800 тысяч человек.
Ранее Голикова сообщила о сокращении числа безработных родителей на 41% в 2022 году.
Видео: Дума ТВ
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