Голикова: около 30% граждан вышли из бедности за счет соцконтракта в 2022 году

По ее словам, более 70% граждан увеличили свой доход.

Около 30% граждан вышли из бедности за счет соцконтракта в 2022 году. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы.

По ее словам, в прошлом году соцконтракт "охватил" почти 876 тысяч граждан. Голикова добавила, что более 70% граждан увеличили свой доход. Кроме того, численность детей, проживающих в малоимущих домохозяйствах, по сравнению с 2021 годом сократилось на 800 тысяч человек.

Ранее Голикова сообщила о сокращении числа безработных родителей на 41% в 2022 году.

Видео: Дума ТВ