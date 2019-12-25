Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов

По словам чиновницы, правительство не отказывается от реализации программ.

Татьяна Голикова оценила ситуацию с реализацией национальных проектов. Об этом вице-премьер России заявила журналиста телеканала "Россия-24". Чиновница отметила, что несмотря на распространение коронавирусной инфекции по стране, чиновники наверстывают отставание по срокам исполнения программ, даже если они где-то и есть в отдельных субъектах.

Мы ставили перед собой некие национальные цели, которые нужно было реализовывать, исходя из указа президента. Но важно, что, несмотря на то, что по некоторым позициям, может быть, все не было в те сроки, которые мы себе обозначали Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По словам вице-премьера, кабинет министров не отказался ни от одного запланированного мероприятия, связанного с реализацией нацпроектов.

Голикова: в России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса.

Фото: Kremlin.ru