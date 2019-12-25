Голикова: в России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса

Татьяна Голикова заявила о том, что в России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса. Об этом чиновница рассказала в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Эксперт добавила, что более 45 тысяч человек, имеющие положительные тесты на наличие COVID-19, умерли по другим причинам.
70 921 умерший - это умерший исключительно от причины смертности "ковид", он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению. Еще 45 109 - смертность от других причин, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Голикова заявила, что россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19.
Фото: Kremlin.ru
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