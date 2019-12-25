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Голикова: в России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса
Сегодня, 13:38
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lesjasap

Голикова: в России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса

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Вице-премьер РФ рассказала о статистике по смертности от инфекции в стране.

Татьяна Голикова заявила о том, что в России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса. Об этом чиновница рассказала в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Эксперт добавила, что более 45 тысяч человек, имеющие положительные тесты на наличие COVID-19, умерли по другим причинам.

70 921 умерший - это умерший исключительно от причины смертности "ковид", он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению. Еще 45 109 - смертность от других причин, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова заявила, что россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19.

Фото: Kremlin.ru

Теги: летальный исход, смертность, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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