Голикова: в России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса

Вице-премьер РФ рассказала о статистике по смертности от инфекции в стране.

Татьяна Голикова заявила о том, что в России с начала пандемии зарегистрировали 70 921 смерть от коронавируса. Об этом чиновница рассказала в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Эксперт добавила, что более 45 тысяч человек, имеющие положительные тесты на наличие COVID-19, умерли по другим причинам.

70 921 умерший - это умерший исключительно от причины смертности "ковид", он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению. Еще 45 109 - смертность от других причин, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова заявила, что россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19.

Фото: Kremlin.ru