Вторая вакцина в небольших партиях — порядка 30 тыс. — уже вышла в гражданский оборот.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19. По её словам, такая возможность уже есть у жителей некоторых субъектов страны — например, в Тульской, Ростовской областях и Москве. Туда уже поступили партии второй вакцины.

Вторая вакцина в небольших партиях — порядка 30 тыс. — уже вышла в гражданский оборот. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она выразила надежду на то, что в первом квартале 2021 года у жителей России будет возможность выбирать вакцину для прививки от COVID-19.

Ранее мы писали, что ООН надеется, что 2021 станет годом исцеления от последствий "смертоносного вируса".

Фото: Piter TV