  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:18
110
lesjasap
Код вставки плеера

ООН надеется, что 2021 станет годом исцеления от последствий "смертоносного вируса"

0 0

Антониу Гутерриш выступил с видеообращением, в котором он подвел итоги года.

Генеральный секретарь ООН надеется, что 2021 год станет годом исцеления от последствий "смертоносного вируса". Об этом Антониу Гутерриш заявил в опубликованном перед Новый годом видеообращении. По словам эксперта, следующий год человечество должно посвятить преодолению пандемии коронавируса.

Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19...исцеления подорванной экономики и общества. Устранения разделений. И начала действий по исцелению нашей планеты

 Антониу Гутерриш, генсек ООН

В ООН уверены, что именно такими должны быть обещания людей на 2021 год. Гутерриш пожелал от лица руководства международной организации всем счастливого и мирного Нового года.

Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, генсек, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии