Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о необходимости обмениваться между странами данными о распространении коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса. Об этом Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил журналистам во время брифинга в Женеве. По мнению эксперта, миру в следующем году следует готовиться к другим испытаниям. В списке проблем он назвал разновидности COVID-19, которые могут начать распространяться по планете.

В ВОЗ напомнили о необходимости оказывать помощь людям, которые устали от затянувшейся пандемии коронавируса. Он призвал мировое сообщество обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и между странами.

Напомним, что в середине декабря Великобритания заявила о том, что на территории государства SARS-CoV-2 мутировал. На данный момент считается, что выявленный штамм на 70 процентов заразнее предыдущего. Сведений о его влиянии на смертность или тяжелое протекание пока что недостаточно. Штамм VUI-202012/01 обнаружен уже в нескольких странах.

В ВОЗ уверены, что мутация коронавируса продолжится.

Фото: WHO