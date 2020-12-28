Эксперт считает, что новые штаммы необходимо продолжать изучать.

В ВОЗ уверены, что мутация коронавируса продолжится. С заявлением об этом выступила эксперт организации Мария ван Керкхове.

Мутация - это естественный процесс. Мария ван Керкхове, эксперт ВОЗ

Она отметила, что сама мутация не очень сказывается на вирусе, однако новые штаммы необходимо продолжать изучать, чтобы изучать уровень заражаемости. Для этого, отметила ван Керкхове, в ВОЗ есть специальный отдел учёных.

Ранее в центре Гамалеи рассказали о новом штамме коронавируса.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)