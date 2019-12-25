Генсек ООН приветствовал намерение ЕС сократить углеродные выбросы

К 2030 году выбросы уменьшатся Евросоюзом на 55%.

Генеральный секретарь ООН приветствовал намерение Евросоюза сократить углеродные выбросы к 2030 году. Об этом Антониу Гутерриш написал в своем Twitter-аккаунте. Он одобрил утвержденный ЕС план по сокращению выбросов более чем на 50 процентов.

Я приветствую заявление лидеров ЕС о сокращении своих чистых углеродных выбросов как минимум на 55% к 2030 году….Действия по изменению климата - это единственный способ обеспечить пригодные для жизни на планете для нынешнего и будущих поколений Антониу Гутерриш, генсек ООН

Напомним, что ранее 11 декабря Шарль Мишель сообщил, что саммит глав государств и правительств ЕС утвердил задачу по сокращению углеродных выбросов к 2030 году. По сравнению с 1990-м годом, показатель сократится на 55 процента.

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