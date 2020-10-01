Генсек ООН: каждая третья женщина в мире подвергается насилию

Антониу Гутерриш рассказал о современных проблемах женщин по всему миру.

Генеральный секретарь ООН заявил, что каждая третья женщина в мире подвергается насилию. Об этом Антониу Гутерриш рассказал на заседании Генассамблеи высокого уровня, посвященному 25-летнему юбилею Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в Пекине в 1995 году.

Каждый год 12 млн девушек выходят замуж в возрасте младше 18 лет. В некоторых частях мира убийства женщин сопоставимы с военными действиями. Так, в 2017 году в среднем 137 женщин убивались членами их собственных семей каждый день Антониу Гутерриш, генсек ООН

Глава ООН считают, что часто женщины исключаются из обсуждений по достижению мира, климату, принятия решений в других сферах. Женщины по всему миру имеют только 75% законных прав мужчин. Гутерриш привел статистику Всемирного банка, согласно которой для достижения гендерного равенства (по параметру объема доходов) потребуется около 150 лет. При этом ликвидация данного разрыва принесет обществу 172 трлн долларов совокупному капиталу человечества.

Глава ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций