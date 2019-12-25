Глава ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в мире. Соответствующее заявление было сделано на заседании Совета Безопасности по коронавирусу.
По словам Гутерриша, COVID-19 вышел из-под контроля. Секретарь ООН отметил, что жертвами коронавируса стали почти миллион человек по всему миру.
Согласно последним данным, в мире коронавирусом заражены 30 млн человек.
Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил, что ООН должна адаптироваться к современным реалиям.
Фото:unitednations
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