Вице-премьер РФ призвала соблюдать все профилактические требования медиков.

Татьяна Голикова назвала условие возвращения к самоизоляции из-за COVID-19. Чиновница уточнила, что никто в России не хочет возвращения ограничений, но для этого населению придется соблюдать все рекомендованные меры защиты от инфекции.

У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся Татьяна Голикова, вице-премьер России

Голикова заявила, что обращается к уважаемым гражданам страны с просьбой соблюдать все обозначенные меры безопасности против коронавируса. По словам чиновницы, строгое соблюдение всех норм профилактики заражения является залогом победы пандемии.

Голикова: рост заразившихся коронавирусом "серьезный", но ожидаемый.