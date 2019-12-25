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Голикова назвала условие возвращения к самоизоляции из-за COVID-19
Сегодня, 12:09
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lesjasap

Голикова назвала условие возвращения к самоизоляции из-за COVID-19

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Вице-премьер РФ призвала соблюдать все профилактические требования медиков.

Татьяна Голикова назвала условие возвращения к самоизоляции из-за COVID-19. Чиновница уточнила, что никто в России не хочет возвращения ограничений, но для этого населению придется соблюдать все рекомендованные меры защиты от инфекции.

У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся

Татьяна Голикова, вице-премьер России

Голикова заявила, что обращается к уважаемым гражданам страны с просьбой соблюдать все обозначенные меры безопасности против коронавируса. По словам чиновницы, строгое соблюдение всех норм профилактики заражения является залогом победы пандемии.

Голикова: рост заразившихся коронавирусом "серьезный", но ожидаемый.

Теги: самоизоляция, татьяна голикова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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