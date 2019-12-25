Нейросеть нашла в Петербурге более 60 незаконных ларьков всего за две недели

Владельцам ларьков в Петербурге грозит штраф в 50 тысяч рублей за внешний вид.

Нейросетевые комплексы "Городовой" за последние две недели обнаружили в Петербурге более 60 торговых объектов, внешний вид которых не согласован с Комитетом по градостроительству и архитектуре. С начала 2026 года по подобным нарушениям вынесли более 100 постановлений.

Систему распознавания незаконных торговых точек внедрили в "Городовой" летом 2025 года. Сейчас по улицам города ежедневно передвигаются 8 мобильных комплексов, установленных на автомобилях. С помощью компьютерного зрения они анализируют видеопоток, находят объекты без необходимого согласования и выявляют более 20 других видов нарушений.

За несогласованный внешний облик торгового объекта собственнику территории может грозить штраф в размере 50 тыс. рублей. При этом ему необходимо либо согласовать оформление ларька, либо демонтировать его. Если нарушение останется неустраненным, после повторного выявления штраф могут выписать снова.

Маршруты комплексов охватывают все 18 районов Петербурга.

Фото: ГАТИ