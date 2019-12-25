15,5 процентов среди заразившихся старше 65 лет.

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России. Она сделала это во время совещания с президентом Владимиром Путиным по эпидемиологической обстановке в стране.

По словам Голиковой, средний возраст заразившихся коронавирусом женщин 47,9 лет, мужчин — 44,7.

15,5 процентов среди заразившихся старше 65 лет. Доля детей среди больных COVID-19 7,6%.

По статистике на 100 тысяч человек приходится 32,1 заражённых коронавирусной инфекцией. По словам Голиковой, в девяти регионах страны этот показатель превышен.

Ранее Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом.