Среднестатистический показатель по заболеваемости превышен в 35 регионах страны.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с наиболее высокой заболеваемостью COVID-19. Об этом пишут "РИА Новости".

По её словам, самая тяжёлая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения в Москве, Ямало-ненецком автономном округе, Алтае, Тыве, Калмыкии, Магаданской области.

Голикова отметила, что среднестатистический показатель по заболеваемости превышен в 35 регионах страны.

Ранее мы писали, что правительство выделит регионам более пяти миллиардов рублей на лекарства больным COVID-19.

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