Голикова: доля россиян старше трудоспособного возраста достигнет 29% к 2030 году

Чиновница рассказала о необходимости создавать для пожилых людей комфортную инфраструктуру.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что доля граждан старше трудоспособного возраста достигнет 29 процентов к 2030 году. Такое заявление чиновница сделала во время онлайн-конференции, посвященной приоритетам развития активного долголетия на территории РФ.

Численность населения старше трудоспособного возраста, как вы знаете, растет. Увеличится до 40,8 млн человек в 2024 году и 43,7 млн человек - к 2030 году. Почему я привожу эти цифры? Потому что доля людей старшего возраста будет составлять практически 29% населения страны. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что в 2018 году данный показатель составлял 37,6 млн человек. В связи с ростом пожилого населения России Голикова призвала коллег готовиться к формированию для этого населения благоприятной и комфортной инфраструктуры для жизни.

Голикова сообщила, что менее 300 школ еще не организовали горячее питание.

Видео: FB / Пресс-центр "Россия сегодня"