На место приехали отряды полиции, пожарные и скорая помощь.

В понедельник, 2 августа, стало известно о том, что в Петербурге голый экстремал попытался нырнуть с моста. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 2 августа на Тучковом мосту. По словам очевидцев, мужчина готовился к "заплыву" и решил сбросить с себя одежду.

Раздевшись догола, он перелезал через ограду моста очевидцы

На место оперативно прибыли отряды полиции, пожарные и скорая помощь. В итоге голому пловцу объяснили, что купание в Неве опасно.

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