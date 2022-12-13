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Гол и передача Свечникова помогли "Сан-Хосе" разгромить "Сиэтл"

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Россиянин был признан второй звездой матча.

"Сан-Хосе" одержал разгромную победу над "Сиэтлом" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эй-Эс-Пи-центре" в Сан-Хосе.

Форвард "Сан-Хосе" Евгений Свечников был признан второй звездой матча. Россиянин забросил одну из шайб в ворота гостей, а также помог отличиться Ноа Грегору.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Свечников провел 42 матча, забросил семь шайб и отдал шесть голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Колорадо" обыграл "Эдмонтон", Ничушкин забросил шайбу.

Видео: YouTube / NHL

Теги: евгений свечников, национальная хоккейная лига, хк сан-хосе шаркс, хк сиэтл кракен
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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