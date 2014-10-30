Гол и передача Тарасенко принесли "Сент-Луису" победу над "Флоридо" в овертайме

Россиянин забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" добился победы над "Флоридой " в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Эф-Эл-Эй Лайв-Арене" в Санрайзе.

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко помог своей команде одержать победу в гостях. Россиянин сравнял счет в концовке третьего периода, а в овертайме победную шайбу с его передачи забросил Джордан Кайру.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 19 матчей, забросил пять шайб и отдал 10 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Барабанова не спасла "Сан-Хосе" от поражения "Лос-Анджелесу" в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET