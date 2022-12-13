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Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Миннесотой"

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На счету форварда 68 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Миннесоту" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Стивену Стэмкосу, а также забросил четвертую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 46 матчей, забросил 19 шайб и отдал 49 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Задорова помогла "Калгари" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк миннесота уайлд, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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