Гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Миннесотой"

На счету форварда 68 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Миннесоту" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Стивену Стэмкосу, а также забросил четвертую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 46 матчей, забросил 19 шайб и отдал 49 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Задорова помогла "Калгари" обыграть "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET