Гол и передача Костина помогли "Эдмонтону" обыграть "Торонто"

На счету хоккеиста 17 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Эдмонтон" одержал победу над "Торонто" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Форвард "Эдмонтона" Клим Костин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Коннору Макдэвиду.

В нынешнем сезоне НХЛ Клим Костин провел 40 матчей, забросил 10 шайб и отдал семь голевых передач.

Ранее мы сообщали, что три очка Тарасенко принесли "Рейнджерс" победу над "Филадельфией".

Видео: YouTube / SPORTSNET