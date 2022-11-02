Гол Задорова не спас "Калгари" от поражения в матче НХЛ против "Сиэтла"

Игра закончилась со счетом 5:4.

Гол российского нападающего Никиты Задорова не спас "Калгари" от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Сиэтла". Матч завершился с результатом 5:4 (1:0, 1:2, 3:2) в пользу гостей ледовой арены. В составе клуба победителей на 15, 34, 49, 52 и 54 минутах шайбами в воротах оппонентов отличились Карсон Суси, Морган Гики, Даниэль Спронг, Янни Гурд и Мэтти Бенирс. От "Калгари" голами отметились на 27, 29, 42 и 42 минутах российский защитник Никита Задоров, Назем Кадри, Тайлер Тоффоли и Тревор Льюис.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET