Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Калгари"

На его счету 17 шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" уступила "Калгари" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил одну из трех шайб в ворота хозяев. Россиянин открыл счет на второй минуте первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 25 матчей, забросил 17 шайб и отдал 16 голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET