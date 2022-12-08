Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче с "Калгари"

"Миннесота" уступила "Калгари" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил одну из трех шайб в ворота хозяев. Россиянин открыл счет на второй минуте первого периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 25 матчей, забросил 17 шайб и отдал 16 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 99 голов.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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