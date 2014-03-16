Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 99 голов

Форвард отметился дублем в ворота "Филадельфии".

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде обыграть "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

"Вашингтон" одержал победу со счетом 4:1. Овечкин забросил две шайбы в ворота "Филадельфии". Оба раза россиянин поразил пустые ворота хозяев.

Теперь на счету Овечкина 795 голов за карьеру в НХЛ. Он отстает от лучшего снайпера в истории турнира Уэйна Греткци на 99 шайб. На счету канадца 894 гола.

Ранее мы сообщали, что шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" одержать победу над "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET