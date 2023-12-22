Гол Дорофеева и пас Барбашева не спасли "Вегас" от поражения в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 6:5.

Представители "Вегас Голден Найтс" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась в городе Ньюарке. Ледовая встреча завершилась с результатом 6:5 (2:1, 2:4, 1:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. Победа была достигнута спортсменами во время овертайма. В основное время матча шайбы в ворота соперников от команды победителей забросили на 16, 20 и 50, 22 и 40 минутах спортсмены Нико Хишир, Кертис Лазар (оформил дубль) и Тайлер Тоффоли (также реализовал дубль). Автором решающего гола на 63 минуте стал форвард "Нью-Джерси" Тоффоли, оформивший хет-трик. От "Вегаса" отличились на 7, 28 и 30, 31 и 40 минутах российский нападающий Павел Дорофеев, Джонатан Маршессо (дубль), Чандлер Стивенсон и Николя Руа. Наш соотечественник, форвард из "Вегаса" Иван Барбашев запомнился зрителям голевой передачей.



Напомним, что таким образом Павел Дорофеев довел общее количество своих голов в ьекущем сезоне НХЛ до семи. Этот показатель является повторением его личного снайперского рекорда, произошедшего в профессиональной карьере турнира. В общей сложности за 27 проведенных матчей текущего розыгрыша регулярного чемпионата 23-летнему россиянину удалось получить 14 очков (за 7 голов и 7 результативных передач).

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET