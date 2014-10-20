Годовая инфляция в Петербурге в июне ускорилась до 7,8%

Также выросла стоимость поставок некоторых импортных фруктов из-за издержек поставщиков и удорожания логистики – рост цен на бананы и яблоки ускорился.

В июне годовая инфляция в Петербурге составила 7,8%, после 7,7% в мае, по России – 8,6%. Темп прироста цен на продовольствие увеличился, а на непродовольственные товары и услуги – снизился, сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

В прошлом году в Ленобласти, откуда в город поставляют овощи, задействовали больше теплиц под выращивание томатов – их предложение на рынке расширилось. В этом году структура использования теплиц изменилась и расширение было незначительным – годовой рост цен на помидоры ускорился.

Также выросла стоимость поставок некоторых импортных фруктов из-за издержек поставщиков и удорожания логистики – рост цен на бананы и яблоки ускорился. Из-за сокращения импортных поставок снизилось предложение картофеля, поэтому он стоил дороже, чем год назад, в мае – дешевле.

Высокий спрос от туристов позволил кафе и ресторанам переносить в цены затраты на закупку продуктов и зарплаты – годовые темпы прироста цен на питание увеличились. На инфляцию меньше, чем в мае, влияло удорожание пассажирского транспорта, замедлился рост цен на авиабилеты из-за роста предложения.

Ранее мы сообщили о том, что число доступных офисов в Петербурге упало до минимального значения за все время наблюдений.

Фото: Piter.TV