Число доступных офисов в Петербурге упало до минимального значения за все время наблюдений

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение доли свободных офисных площадей, которое к концу года может достигнуть 4% всего рынка.

На рынке Петербурга представлено 4,2 млн кв.м. качественных помещений. Основная часть из них - это бизнес-центры класса B, их доля составляет 64% или 2,7 млн кв.м. Свободными остаются 4,8% всех помещений города, что составляет 201 тыс. кв.м. Это самый низкий показатель за последние 25 лет.

Доля свободных помещений класса A составляет 3,7%, что составляет 56 тыс. кв.м. Для помещений класса B уровень свободных площадей составляет 5,4%, что составляет 145 тыс. кв.м. Этот показатель является самым низким с 2007 года.

На петербургском рынке наблюдается дефицит крупных офисов. Большинство предложений составляют помещения до 5 тыс. кв.м. Только 12 бизнес-центров предлагают более крупные площади. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение доли свободных офисных площадей, которое к концу года может достигнуть 4% всего рынка.

Ранее мы сообщили о том, что летом цены на мороженое в Петербурге подскочили на 18%.

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