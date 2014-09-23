Летом цены на мороженое в Петербурге подскочили на 18%

Продажи выросли на 9% по количеству и на 23% по денежным средствам.

Согласно данным экспертов компании NielsenIQ, продажи замороженных десертов в российских розничных сетях увеличились на 25,1% по сравнению с прошлым годом в июне. По информации от национального союза производителей молока "Союзмолоко", спрос на мороженое в России достиг новых высот. В 2023 году жители России употребили наибольшее количество мороженого в современной истории страны - более 0,5 млн тонн, что приходится на примерно 3 кг на человека. За январь-май 2024 года потребление выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом - с 135 тыс. до 171 тыс. тонн, пишет "Деловой Петербург".

По информации компании "Эвотор", в июне 2024 года в Петербурге средняя цена на мороженое составила 103 рубля (увеличение на 18% по сравнению с июнем 2023 года), продажи выросли на 9% по количеству и на 23% по денежным средствам.

Эксперты, с которыми взаимодействовало издание, утверждают, что производители мороженого успешно справляются с ростом спроса из-за погодных условий - за последний год разнообразие холодных десертов в торговых сетях значительно возросло за счет как новых поставщиков, так и роста доли собственных брендов розничных компаний в этой категории. На данный момент, в зависимости от типа торговой точки, ассортимент мороженого включает в себя от 58 (жесткие дисконтные магазины) до 342 (супермаркеты и гипермаркеты) различных видов мороженого.

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