В декабре годовая инфляция в Петербурге почти достигла 9,5%

Ослабление рубля в предыдущие месяцы также повлияло на увеличение стоимости товаров, чувствительных к изменениям валютного курса.

Инфляция в Петербурге и Ленобласти продолжает увеличиваться, как сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Центрального банка России. В декабре она достигла 9,46% и 9,25% соответственно. Данные Росстата показывают, что цены на продовольствие, промышленную продукцию и услуги росли быстрее в годовом выражении по сравнению с ноябрем, пишет "Петербургский дневник".

Основным фактором ускорения инфляции стал рост производственных расходов и затрат поставщиков, которые передаются конечному потребителю. Это обусловлено повышением затрат на рабочую силу, упаковку и логистику. Ослабление рубля в предыдущие месяцы также повлияло на увеличение стоимости товаров, чувствительных к изменениям валютного курса.

На общероссийском уровне годовая инфляция также увеличилась в декабре по сравнению с ноябрем. Это объясняется превышением спроса над возможностями экономики по производству товаров и оказанию услуг. Высокая ключевая ставка стимулирует накопление средств и сдерживает избыточный спрос на кредитные ресурсы, что ведет к замедлению роста потребительских цен.

Центральный банк прогнозирует возвращение годовой инфляции к уровню 4% в 2026 году и стабилизацию вокруг этого показателя.

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Фото: Piter.TV