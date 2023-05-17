По словам эксперта, сентябрь традиционно является проинфляционным месяцем.

Годовая инфляция в России в сентябре составит 9,5–10,5%. Об этом заявила кандидат экономических наук Ирина Ахмадуллина в интервью "Газете.Ru".

По словам эксперта, сентябрь традиционно является проинфляционным месяцем. Она подчеркнула, что летом наблюдалась дефляция за счет высокой ключевой ставки и крепкого рубля. Ахмадуллина добавила, что рубль и экономическая активность являются уязвимыми местами в экономике.

Ранее мы сообщали, что рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в первом полугодии.

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