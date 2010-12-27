Годовая инфляция в Петербурге показывает наименьший рост в СЗФО

В банке России рассказали о показателях инфляции за август.

Банк России объявил о том, что в петербурге зафиксирована самая низкая инфляция по Северо-Западному федеральному округу, а продукты питания стали медленно дорожать.

В августе инфляция снизилась до 3,9 процента, в то время как еще в июле зарегистрирован показатель в 4,3 процента. Представители ЦБ считают, что подобный прогресс связан со снижением темпа роста на овощную и мясную продукцию. В свою очередь это связано с увеличением предложения в конце летнего сезона.

На непродовольственные товары цены также снизились с 3,6 процентов до 3,2 процентов. Эксперты видят в этом показателе отклик на снижение спроса на парфюмерно-косметическую продукцию.

По итогам 2019 года прогноз снижен с 4,7 процентов до 4,0-4,5 процентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минэкономразвития спрогнозировало нулевую инфляцию в сентябре.

Фото: Piter.tv

