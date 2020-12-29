Годовалый ребенок находится в коме в больнице Ленобласти после падения с небольшой высоты

Маленький ребенок находится в коме после падения с высоты собственного роста. Его госпитализировали в Шлиссельбургскую больницу, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Мальчика, которому исполнился в ноябре 2020-го года год, госпитализировали ночью 5-го января. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематому головы. Он находится в тяжелом состоянии.
По словам его 19-летней матери, ребенок упал 3-го января. Семья является не полной, на учете не состоит.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что при "нападении черных риэлторов" в квартире на Просвещения пострадал ребенок.
Фото: pixabay.com
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