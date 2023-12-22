11-месячная жительница Шушар съела жевательное табачное изделие

В отношении родителей девочки составлены административные протоколы.

Вечером в субботу, 2 марта, из квартиры одного из домов по Вилеровскому переулку в Шушарах была госпитализирована 11-месячная девочка с отравлением неизвестным веществом и гастроинтеритом в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что пострадавшая по недосмотру родителей съела жевательное табачное изделие по месту жительства.

Семья девочки полная, на учете в ПДН не состоит. В отношении родителей составлены административные протоколы.

Ранее мы сообщили о том, что восьмиклассница из Петербурга отравилась психотропом и попала в реанимацию.

Фото: Piter.TV