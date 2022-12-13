В заказниках Ленобласти подготавливают искусственные гнездовья для птиц

На территории в охранных зон появились дуплянки для мелких птиц, гоголятники для уток-дуплогнездников и платформы для крупных хищников.

В восьми заказниках Ленинградской области стартовала подготовка к весеннему сезону и возвращению птиц: орнитологи оборудуют для пернатых искусственные гнездовья. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции особо охраняемых природных территорий 47-ого региона.

Всего предусмотрено 3 типа гнездовий − дуплянки для мелких птиц, гоголятники для уток-дуплогнездников и платформы для крупных хищников. Сооружения служат для привлечения пернатых на территории, а также для последующего увеличения их популяции и биологического разнообразия. Гнездовья соорудили в заказниках "Гладышевский", "Линдуловская роща", "Выборгский", "Раковые озера", "Дубравы у деревни Велькота", "Котельский", "Кургальский" и "Глебовское болото".

Добавим, что орнитологи создают искусственные гнездовья в ленинградских заказниках уже около восьми лет. Также проходит мониторинг освоения территорий пернатыми.

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Фото: ВКонтакте / ЛОГКУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"