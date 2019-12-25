На Глухоозёрском шоссе горел мусор в здании

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Пожар удалось потушить в 7:46.

В Невском районе сегодня, 11 июня, произошел пожар. На Глухоозёрском шоссе, дом 1, корпус 6, вспыхнуло пламя. Мусор загорелся в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:14. Пламя охватило один квадратный метр.

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Пожар удалось потушить в 7:46.

Подробности уточняются. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv